Fassina: per lavoratori autonomi più a rischio servono misure

Roma – “Non e’ il momento delle polemiche, ci sara’ il tempo dei bilanci ma non e’ questo. Ora bisogna fare delle proposte tenendo a mente i vincoli di spesa, e su questo bene il decreto del Governo che sospende le quote capitali dei rimborsi dei mutui dei Comuni: questa liquidita’ dovrebbe essere utilizzata per soccorrere le fasce di lavoro autonomo piu’ scoperte e sospendere le rate Cosap per gli ambulanti”. Lo ha detto il deputato di LeU e capogruppo di Sinistra X Roma in Campidoglio, Stefano Fassina, intervenendo durante la seduta dell’Assemblea capitolina in videoconferenza sull’emergenza coronavirus.