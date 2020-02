Roma – “L’assessore Lemmetti ancora una volta si sottrae alle sue responsabilita’ istituzionali: in aula Giulio Cesare non risponde alle domande poste e non nega ne’ la privatizzazione di Farmacap, ne’ la proroga per Roma Multiservizi dopo il rinvio da parte del Consiglio di Stato del ricorso della societa’ alla Corte di Giustizia europea. La Giunta Raggi determina uno scenario sempre piu’ inquietante sul piano politico, sociale e istituzionale”. Lo ha detto il deputato e consigliere di Sinistra X Roma, Stefano Fassina, al termine della seduta tematica dell’Assemblea capitolina sulle aziende partecipate del Campidoglio. Dopo la relazione dell’assessore a Bilancio e Partecipate di Roma Capitale, Gianni Lemmetti e il successivo dibattito dei consiglieri, il numero legale e’ caduto al momento della votazione degli ordini del giorno presentati sul tema. Apprezzate le circostanze, il presidente dell’Aula, Marcello De Vito, sentiti i capigruppo, ha sciolto la seduta e rinviato la discussione degli odg alla prossima riunione consiliare.