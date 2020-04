Fassina (LeU): Multiservizi, no ai licenziamenti

Roma – Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma deputato LeU, ha fatto il punto in una nota sulla situazione occupazionale di Roma Multiservizi.

“In un quadro economico e sociale drammatico per Roma più che per il resto d’Italia, data la sua maggiore dipendenza dal turismo, le aziende municipalizzate, invece di preservare l’occupazione, aggravano lo scenario. Nonostante una norma nazionale introdotta dal Decreto ‘Cura Italia’ per evitare i licenziamenti, il consorzio temporaneo di imprese capeggiato da Roma Multiservizi, controllata da Ama, licenzia 260 lavoratrici e lavoratori impegnati nella raccolta di rifiuti di negozi e uffici.

La Sindaca Raggi eserciti le sue funzioni di rappresentante della proprietà di Ama, intervenga e faccia sospendere i licenziamenti. Di fronte alla scelta giusta e da noi sempre sostenuta di re-internalizzare i servizi si deve internalizzare anche il personale ad essi dedicato. Quanto avviene e’ immorale e controproducente per i servizi di raccolta dei rifiuti e per la ricostruzione dell’economia romana”.