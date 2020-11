Fassina-Libutti: Raggi deve bloccare sfratto Istituto Storico Medioevo

Roma – “Apprendiamo increduli dello sfratto imminente dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo” attuato dall’amministrazione capitolina.”

“Il prestigioso Istituto di piazza dell’Orologio, riferimento nazionale e internazionale di accademici e studiosi medievisti, custode di preziosi documenti, pubblicazioni e libri del periodo, dovrebbe oggi chiudere i battenti dopo oltre un secolo di attivita’.”

“Questo delitto contro la cultura e’ il frutto di una disastrosa gestione del patrimonio di proprieta’ di Roma Capitale, che da inizio consigliatura chiediamo di regolamentare.”

“Presenteremo, a nome di Sinistra per Roma, una mozione urgente che impegni la sindaca a bloccare un provvedimento disastroso per il prestigio della Capitale e a portare in aula un regolamento per l’uso sociale e culturale del patrimonio capitolino, riconoscendo le funzioni preziose svolte dalle associazioni che in esso operano”. Lo dichiarano Giuseppe Libutti e Stefano Fassina di Roma Ventuno.