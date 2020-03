Fassina: su monte Carnevale Raggi deve dirci perchè ha disatteso no aula

Roma – “La mozione approvata da questo Consiglio, condivisa anche da una pluralita’ di dipartimenti e uffici, in cui c’e’ scritto di bloccare la discarica nella Valle Galeria e’ stata disattesa e la seduta di oggi serve ad avere una risposta dalla sindaca o da un assessore con competenze sulle ragioni che la portano a disconoscere un atto politico fondamentale dell’assemblea. Se non possiamo affrontare questo nodo possiamo chiuderla qua e andare via”. Lo ha detto il capigruppo di Sinistra X Roma, Stefano Fassina, durante il consiglio straordinario sulla riqualificazione della Valle Galeria, in particolare sul progetto di discarica a Monte Carnevale, dopo la relazione del delegato ai Rifiuti della sindaca, Valeria Allegro. Fassina, insieme a Svetlana Celli (capogruppo di RomaTornaRoma), Valeria Baglio del Pd, Andrea De Priamo (capogruppo di Fdi) e Cristina Grancio (del gruppo Misto), aveva chiesto al presidente dell’Aula, Marcello De Vito, una sospensione dei lavori con convocazione della conferenza dei capigruppo che De Vito inizialmente non ha accolto per poi concederla, dopo l’intervento di Allegro.