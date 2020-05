Fassina: necessaria delibera per aumento tavoli all’aperto

Roma – “Oggi, nella prima giornata di riapertura delle attivita’ economiche, per tanti commercianti e ristoratori e’ stata una giornata triste perche’ non vedono le condizioni per poter ripartire. È necessario attuare tutte le misure previste dai Decreti, a cominciare dai contributi a fondo perduto e dalla cancellazione di tasse e tariffe rinviate. Ma ci sono anche iniziative che spettano ai Comuni. La Giunta Raggi e il Consiglio Comunale di Roma devono approvare al piu’ presto la Delibera per consentire di utilizzare, in deroga alle vigenti disposizioni, l’area antistante bar e ristoranti per collocare tavoli all’aperto. La Delibera non risolve tutti i problemi di una citta’ svuotata di turisti, ma certamente aiuta. È un atto che non puo’ rimanere prigioniero dell’ennesimo conflitto interno alla maggioranza M5S”. Cosi’ in un comunicato Stefano Fassina, consigliere Sinistra per Roma e promotore di Roma Ventuno.