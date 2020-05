Fassina: Raggi deve chiarire nodo Acea-Ama dopo acquisizione Simam

Roma – “Acea oggi ha perfezionato l’acquisizione del 70% di Simam, azienda di progettazione e realizzazione di impianti di trattamento delle acque e dei rifiuti. Acea e’, per il 51%, proprieta’ di Roma Capitale. Ama e’ la municipalizzata dedicata ai rifiuti, ma deliberatamente lasciata dalla Giunta Raggi senza bilanci approvati dal 2016 e senza un piano industriale, in particolare per la parte a maggior valore aggiunto nel ciclo, ossia gli impianti di trattamento. Prima dell’assemblea di Acea per il rinnovo del cda e del suo amministratore delegato, la Sindaca dovrebbe illustrare alla citta’, ai lavoratori e all’Assemblea Capitolina qual e’ il senso industriale dell’acquisizione di Simam, quale funzione e’ prevista per le attivita’ di Simam, in particolare il relazione ad Ama e al carente ciclo del trattamento dei rifiuti della citta’, quale mandato affida agli amministratori di Acea per l’ultimo anno di consigliatura. È ora che sul nodo Acea-Ama si faccia chiarezza”. Cosi’ in un comunicato Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma e promotore Roma Ventuno.