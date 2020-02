Fassina: Raggi piegata a piano Prefettura

Roma – “A Roma siamo in un quadro surreale, unico al mondo: di fronte alla drammatica carenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Capitale, l’azione amministrativa della Giunta Raggi e’ rassegnata al piano decennale della Prefettura per gli sgomberi di immobili che ospitano, spesso in condizioni di degrado, occupanti di necessita’: migliaia di famiglie che sono nella stragrande maggioranza dei casi nelle liste di attesa per una casa popolare.”

“Dobbiamo affrontare il problema non come emergenza, ma come dramma sociale strutturale: 7.000 sentenze di sfratto all’anno, di cui oltre l’80% per morosita’ incolpevole; 3.000 famiglie sfrattate all’anno; oltre 13.000 famiglie in graduatoria per una casa popolare. Il diritto costituzionale alla casa e’ radicalmente negato”. Lo ha detto il deputato e consigliere comunale di Sinistra X Roma, Stefano Fassina, intervenendo durante la seduta tematica dell’Assemblea capitolina su ‘Sgomberi, emergenza abitativa e relativo piano prefettizio’.

E la Giunta anche oggi, ha sottolineato il consigliere, “a quasi quattro anni dall’insediamento, non ha neanche accennato all’unica strada possibile per garantire il diritto all’abitare: un piano pluriennale per l’edilizia residenziale pubblica. Sono necessari 10.000 appartamenti in piu’, da rendere disponibili attraverso il recupero di immobili pubblici esistenti e l’utilizzo, attraverso un accordo con le associazioni dei proprietari, di parte dei 150.000 alloggi sfitti. In tale contesto, data l’assenza di soluzioni alternative adeguate, vanno bloccati gli sfratti e gli sgombero e, in particolare, va sospesa l’ordinanza prefettizia per gli sgomberi degli immobili occupati.”, ha concluso Fassina.