Fassina: Raggi riferisca e chiarisca su servizio mense

Roma – “Sulle mense scolastiche, abbiamo oggi accidentalmente appreso che il famigerato bando, di fatto al massimo ribasso, e’ stato assegnato. Non conosciamo neanche il prezzo di aggiudicazione del singolo lotto, ossia di quanto si e’ scesi sotto il prezzo base, gia’ insufficiente a garantire adeguata qualita’ del cibo per i bambini, soprattutto nei nidi, e condizioni dignitose di lavoro per cuoche e cuochi”.

“Inoltre, rimane aperto il problema delle cuoche senza inquadramento e l’applicazione della clausola sociale. Chiediamo alla Sindaca Raggi di chiarire al piu’ presto, in Assemblea Capitolina e con le rappresentanze sindacali, questioni inquietanti per decine di migliaia di famiglie e 3000 lavoratrici e lavoratori”. Lo dichiara Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma deputato LeU.