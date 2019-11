Fassina: Salvini ha perso occasione per tacere, chieda scusa a famiglia Cucchi

Roma – “Ha ragione, ancora una volta, Ilaria Cucchi: ‘Salvini perde sempre l’occasione per stare zitto’. Chieda scusa alla famiglia di Stefano Cucchi. Stefano non e’ stato ucciso dalla droga. È stato un omicidio preterintenzionale, compiuto da chi indossava un’uniforme e rappresentava lo Stato. Uno Stato che, in quanto democratico, attraverso la magistratura ha, seppur molto faticosamente, accertato i fatti”.

“Uno Stato che, in quanto democratico, attraverso i vertici dell’Arma dei Carabinieri, ha riconosciuto i fatti e ha chiesto scusa. Matteo Salvini con le sue parole, oltre a ferire i familiari di Stefano, danneggia anche l’Arma dei Carabinieri i cui valori fondanti sono stati, invece, ben espressi dal comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Gen Nistri”. Lo afferma il deputato di LeU Stefano Fassina.