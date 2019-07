Fassina: sgombero Primavalle fallimento politica e istituzioni

Roma – “Abbiamo cercato di evitare lo sgombero, che era stato deciso con un enorme dispiegamento di forze, anche se devo riconoscere che la gestione della polizia e’ stata assolutamente professionale e attenta ad evitare qualsiasi tipo di danno alle persone. Pero’ ieri e’ stata una giornata di fallimento totale della politica e delle istituzioni perche’ non si deve arrivare ad affrontare in modo emergenziale e improvvisato un problema sociale profondo, noto, diffuso come quello della casa”. Lo ha detto Stefano Fassina, deputato di Leu e consigliere comunale di Sinistra per Roma, intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’e’ desta’ su Radio Cusano Campus, parlando dello sgombero dell’ex scuola di via Cardinal Capranica a Primavalle, a Roma.

“Li’ non c’erano delinquenti- ha aggiunto- ma delle famiglie in condizioni di necessita’ che hanno occupato per disperazione. Perche’ a Roma ci sono 12mila famiglie in lista d’attesa per le case popolari e quella lista non scorre oppure scorre molto lentamente. Si deve partire da qui. Fare gli sgomberi senza avere affrontato il problema che da’ vita agli sgomberi significa fallimento politico totale a tutti i livelli. Ieri l’assessore Laura Baldassarre e’ riuscita a trovare una sistemazione emergenziale, che pero’ non e’ la soluzione del problema. Soltanto chi non e’ mai stato in quelle situazioni abitative puo’ pensare che li’ ci sia la pacchia e che quelle siano situazioni che uno si sceglie” -prosegue Fassina-.

“Sono situazioni che vanno superate, ma non attraverso gli sgomberi improvvisati, serve un piano nazionale, regionale e comunale di case popolari. Ci sono tanti immobili pubblici che si potrebbero ristrutturare a Roma, ci sono 140mila appartamenti sfitti, perche’ non e’ possibile fare un contratto per sistemare quelle decine di migliaia di famiglie che sono senza casa. Il governo nazionale- ha concluso Fassina- anziche’ fare proclami su facebook dovrebbe affrontare la situazione, cosi’ come Regione Lazio e Comune di Roma”.