Fassina: su patrimonio pubblico confusione Cinque Stelle

Roma – “È davvero surreale il quadro amministrativo capitolino che si viene a determinare con il bando emanato dal V Municipio per l’assegnazione di un immobile del Comune per finalita’ sociali. Come segnala Caio, la Comunita’ per le Autonome Iniziative Organizzate di Roma, la meritoria iniziativa del Municipio, riferita alla Delibera 26 del 1995, quindi un’assegnazione a canone abbattuto dell’80%, e’ in contraddizione radicale con la linea persecutoria attuata dall’amministrazione Raggi, in applicazione di una successiva delibera, la 140 del 2015, finalizzata a fare cassa con le proprieta’ del Comune sedi di attivita’ sociali e culturali fondamentali alla tenuta del welfare cittadino.”

“Tali attivita’ sono state straordinariamente importanti per le famiglie piu’ in difficolta’, in questi mesi di lockdown e di scarsa assistenza, anche alimentare, da parte delle istituzioni. Lo saranno ancora di piu’ nella difficilissima fase davanti a noi, in una citta’ stravolta sul piano economico e sociale dalle conseguenze del Covid-19. Il prezioso contributo del tessuto associativo e di esperienze auto-organizzate negli immobili capitolini andrebbe riconosciuto e valorizzato.”

“Lo strumento per farlo e’ il regolamento, ancora in gestazione, per l’utilizzo di tali immobili. Va riscritto nelle premesse e nell’articolato al fine di archiviare la famigerata ‘valorizzazione’ e affermarne l’utilizzo a finalita’ sociale e culturale. Dalla prossima settimana, vi e’ graduale riapertura di tutte le attivita’ commerciali e religiose. In tale contesto, sarebbe utile riprendere il confronto sul regolamento in Commissione Patrimonio, dal vivo, con il pieno rispetto delle norme per la sicurezza. Dobbiamo arrivare a un regolamento giusto e utile per la Citta’”. Cosi’ in un comunicato Stefano Fassina, consigliere Sinistra per Roma e promotore Roma Ventuno.