Fassina: utenze non domestiche vanno internalizzate in Ama

Roma – “Nella riunione di mercoledi’ mattina, devono arrivare risposte chiare e impegnative per l’internalizzazione del servizio di raccolta delle utenze non domestiche e per avviare le assunzioni in Ama”. Lo scrive in una nota il consigliere capitolino Stefano Fassina ai lavoratori e lavoratrici, a via Calderon de la Barca, dopo l’incontro con l’amministratore unico di Ama Stefano Zaghis al quale ha preso parte anche la consigliera Cristina Grancio. “Lavoratrici e lavoratori delle Und- conclude Fassina- e con loro i sindacati sono da 4 mesi in mobilitazione per evitare 270 licenziamenti. Stamattina, in un centinaio avevano occupato la sede dell’Ama e si erano incatenati”.