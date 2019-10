Fatebenefratelli, campagna di prevenzione contro aritmie

Roma – Incontri aperti con il cardiologo sui disturbi del ritmo cardiaco, come riconoscerli e prevenirli, sabato 12 (ore 11.30 e 15) e domenica 13 (ore 11) al Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma, nell’ambito dell’iniziativa di screening gratuito del battito aperta agli over 65, contro il rischio di ictus da fibrillazione atriale. Oltre al rilevamento del ritmo cardiaco, che avverra’ con un semplice smartwatch in 30 secondi (per un successivo referto), sara’ quindi possibile parlare con i cardiologi nella sala Assunta. Si insegnera’ come ascoltare correttamente il ritmo cardiaco semplicemente poggiando le dita sul polso e soprattutto come riconoscere in autonomia eventuali segnali di allarme, da riportare poi al proprio medico o allo specialista. Si parlera’ ovviamente di aritmie, in particolare di fibrillazione atriale, e di percorsi terapeutici. È possibile prenotare il test dal sito www.isolacuorediroma.it. Altre info: www.fatebenefratelli-isolatiberina.it.