Fattori: anche se non basta esprimo solidarietà a ragazzi aggrediti

Roma – “Esprimo solidarieta’ ai ragazzi ma non basta. Non basta perche’ il nostro alleato di Governo ha sdoganato linguaggi e comportamenti che hanno lasciato autostrade a soggetti violenti, xenofobi, razzisti e aggressivi nei confronti di chi porta avanti i valori costituzionali di antifascismo”. Lo scrive su facebook Elena Fattori, senatrice M5s, sull’aggresione a 4 ragazzi che indossavano la maglietta del Cinema America. “Spero in una reazione forte e chiara dalla cosiddetta ‘classe dirigente’ del movimento 5 stelle. Senza cerchiobottismi. Nel frattempo, da una che vale uno, esprimo la mia indignazione e la mia vicinanza”, conclude.