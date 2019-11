Fazzone: Civitavecchia non deve essere discarica Roma

Roma – “Disapprovo profondamente la decisione della sindaca Raggi di predisporre il conferimento da parte di Ama di ulteriori mille tonnellate al giorno di rifiuti nella discarica di Civitavecchia. Chiedo l’immediato ritiro di un’ordinanza con la quale si vuole utilizzare anche il sito di Civitavecchia come discarica dei rifiuti della Capitale. Considero immorale trasferire in altre localita’ le criticita’ irrisolte in questi anni. Troppo semplice spostare i problemi e addossarli ad altri senza pensare alle ripercussioni che tali scelte possono comportare. Occorre far valere il principio dell’autosufficienza e l’esigenza di chiudere il ciclo dei rifiuti sulla base dell’ambito territoriale ottimale. La sindaca di Roma dimostra ancora una volta di non sapere gestire il ciclo dei rifiuti, condannando la sua citta’ ad uno stato permanente di emergenza. Mi sento al fianco del Comune e dei cittadini di Civitavecchia, la provincia non puo’ essere penalizzata dall’incapacita’ di chi governa la Capitale del nostro Paese”. Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, senatore Claudio Fazzone.