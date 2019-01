FDI: 5S non pensino di trovare area discarica in Municipio XI

E’ pura follia pensare di indicare una qualsiasi area del Municipio XI per realizzare una nuova discarica. Lo diciamo con fermezza e ci opporremo in ogni modo alla folle idea della Raggi e dei 5 Stelle di voler continuare a violentare il nostro territorio dopo 40 anni di Malagrotta, raffineria, rifiuti speciali e altro.

I 5 stelle hanno già riposto i megafoni che agitavano qualche anno fa per conquistare consensi e preferenze, urlavano contro tutti e tutti, lo slogan era rifiuti zero, oggi è chiaro che siamo a zero politica sui rifiuti. La smettano inoltre di dire che non hanno responsabilità, l’ignoranza su certi temi non è ammessa quindi i grillini si vadano al leggere quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, prima di giocare allo scarica barile.

Noi ci auguriamo che non vogliano compiere un atto gravissimo nei confronti di un territorio che ha già dato tanto alla causa dei rifiuti della Capitale. Il ritorno alle discariche sancisce il fallimento della Raggi e del M5S sul tema rifiuti. La città è invasa dalla spazzatura, cassonetti stracolmi, differenziata ferma al palo, porta a porta a singhiozzo e nessuna strategia concreta per il futuro, quindi, dopo anni di proclami e slogan hanno preso la scorciatoia, ossia, il ritorno alle discariche.

Se solo una di queste dovesse essere aperta al Sindaco Raggi non restano che le dimissioni e l’ammissione di aver fallito dopo aver costretto i romani a vivere per oltre 2 anni nella “monnezza”. Dichiarano Federico Rocca responsabile romani degli enti locali di Fratelli d’Italia, Valerio Garipoli e Marco Palma rispettivamente capogruppo FDI Municipio XI e Vice Presidente del Consiglio del Municipio XI.