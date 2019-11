Fdi: a Primavalle chiuso centro anziani, Raggi deve intervenire

Roma – “La manutenzione dei locali comunali e’ sempre piu’ nel caos visto che oggi e’ stato chiuso il centro anziani Primavalle. Il centro di Primavalle e’ uno dei piu’ antichi e ha il piu’ alto numero di iscritti tra i centri del municipio e della citta’ tutta. Una struttura che e’ stata sempre un punto essenziale di ritrovo ed aggregazione delle persone anziane del quartiere, che lo trovano unico presidio istituzionale a cui rivolgersi ed a causa della caduta dei calcinacci da uno dei bagni (seppure ce ne siano altri), l’amministrazione a guida grillina non si prende responsabilita’ e chiude tutto fino a data da destinarsi senza considerare l’importanza del centro per il quartiere, unico punto di socializzazione e condivisione per centinaia di persone. Inutile nominare il termine manutenzione o monitoraggio edifici comunali da parte di un municipio che risulta essere sempre piu’ sordo alle istanze dei cittadini, anche quelli piu’ fragili come gli anziani. Chiediamo l’intervento immediato di Raggi e Campagna perche’ anche di fronte a piccole emergenze non si puo’ alzare bandiera bianca. I grillini sono disconnessi dalla realta’ e non si tengono conto che il territorio e’ sempre piu’ abbandonato a se stesso”. Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Mauro Gallucci, delegato per la protezione civile FdI Roma e Francesco Figliomeni, vicepresidente dell’Assemblea Capitolina.