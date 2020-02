Fdi: accolte nostre proposte al collegato

Roma – “Come Fratelli d’Italia avevamo da tempo presentato una proposta di legge per definire la posizione di migliaia di famiglie che si trovano in condizione di irregolarita’, pur avendo i requisiti reddituali per l’assegnazione di case popolari. Le nostre richieste inserite nella proposta di legge sono state accolte in larga parte nel collegato, ivi compresa la rateizzazione del dovuto. Abbiamo inoltre ottenuto la riduzione dall’indennita’: il 10% in meno per le famiglie con figli minori, il 20% in meno se c’e’ un figlio disabile.”

“Questi provvedimenti favoriscono la risoluzione di un tema sociale da troppo tempo trascurato e possono rappresentare la pietra tombale sulla politica delle occupazioni. A patto che i Comuni e le Ater attuino un censimento di tutti gli immobili vuoti e inutilizzati e di quelli occupati da chi non ha i requisiti di reddito stabiliti per legge; da liberare, per poter procedere a nuove assegnazioni ed evitare il ripetersi delle occupazioni illegali”. Cosi’ in un comunicato i consiglieri di Fdi alla Regione Lazio.