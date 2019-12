Fdi: accolto emendamento Def su progetto rilancio ruolo Roma

Roma – “In sede di esame del Documento di Economia e Finanza Regionale, nell’ambito delle iniziative per lo sviluppo e la ripresa del Lazio, e’ stato accolto l’emendamento del consigliere regionale Giancarlo Righini (Fdi), redatto in collaborazione con Federico Rocca, responsabile romano Enti Locali di Fdi, per l’adozione di sistema di azioni per il rilancio di Roma Capitale, senza cui, a nostro avviso, non puo’ esserci alcun rilancio regionale. Il nostro e’ un progetto chiaramente mirato a ridare all’Urbe un ruolo coerente con la sua storia millenaria e le sue tradizioni, che faccia emergere la sua unicita’ e le differenze dalle altre Capitali internazionali.”

“Fondato sul conferimento di maggiori poteri e autonomie, come hanno tutte le maggiori capitali del mondo, il progetto prevede il coinvolgimento di opinion makers internazionali, delle categorie produttive, della comunita’ scientifica e delle forze politiche. L’idea e’ quella di un documento condiviso che proietti Roma nel futuro. Il Piano si strutturera’ incrementando lo sviluppo delle competenze fondamentali in materia di ricerca, cultura e turismo”. Cosi’ in un comunicato Giancarlo Righini, consigliere regionale di Fdi alla Regione Lazio e Federico Rocca, responsabile romano Enti Locali di Fdi.