Fdi: in alloggi Erp forti disagi per riscaldamenti spenti

Roma – “Gli inquilini delle migliaia di abitazioni Erp, oltre ad essere stati abbandonati senza ricevere alcuna manutenzione degli edifici, continuano a segnalare la mancanza di riscaldamento nelle loro abitazioni e cio’ e’ fonte di disagi, specie per bambini, disabili ed anziani che con il freddo pungente rischiano di ammalarsi seriamente. Da settimane continuano a pervenirci numerose segnalazioni dai cittadini e, visto il totale disinteresse su questa vicenda della giunta Raggi e, nel V municipio, dei grillini presieduti dal presidente Boccuzzi, stiamo quotidianamente predisponendo continue note per sollecitare la riattivazione e la messa in sicurezza degli impianti di riscaldamento in complessi immobiliari abitati da migliaia di famiglie, come nel caso di via Tranquillo Cremona a Tor Sapienza, di via dei Larici, viale della Primavera e strade limitrofe a Centocelle, al Collatino, a Villa Gordiani, oltre che in altre zone di Roma. Su nostro input, lunedi’ nel V municipio e giovedi’ a via Petroselli si terranno le commissioni competenti per cercare di far capire ai grillini che la situazione e’ gravissima e non si puo’ continuare a fregarsene dei cittadini che tra l’altro pagano senza avere servizi. Il M5s, che amministra Roma e insieme ai loro compagni di sinistra tutti i municipi, la smetta con gli slogan e si preoccupi almeno di risolvere queste gravissime problematiche tra cui quella di fornire agli inquilini i recapiti telefonici di reperibilita’ dei tecnici dove segnalare le criticita’ e sollecitare gli interventi. Se non si e’ capaci ad affrontare i problemi piccoli figuriamoci se si e’ all’altezza di programmare grandi interventi. È giunta l’ora di andare a casa!”. È quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea capitolina, Daniele Rinaldi, coordinatore del partito in V municipio e Christian Belluzzo, consigliere municipale.