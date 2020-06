Fdi: annunciata in pompa magna, ma app SeaPass fa cilecca

Roma – “Abbiamo presentato una nuova interrogazione alla Sindaca Raggi sul tema della riapertura del litorale romano, ma in questo caso specifica sulla app seapass che, sebbene sia stata lanciata in pompa magna dal Sindaco Raggi, gia’ sta mostrando tante criticita’. Riceviamo infatti da giorni lamentele da parte di cittadini che, sebbene si siano affidati a questo mezzo per frequentare in tutta sicurezza le spiagge libere nei tratti di arenile di Ostia, Capocotta e Castelporziano e Idroscalo, si sono ritrovati di fronte a brutte sorprese, infatti a seguito di indicazioni che parlavano di un numero di presenze moderate, in realta’ le spiagge erano affollate a prescindere.”

“Forse non si riesce a controllarle? Ci chiediamo quindi l’utilita’ di tutti i colori a cui fa riferimento l’app e le relative percentuali riportate, quasi sempre sbagliate, che dovrebbero servire a dare informazioni in tempo reale anche se poi la realta’ e’ un’altra, ovvero la consueta inettitudine grillina che non e’ in grado neanche di gestire gli ingressi contingentati. Per non parlare poi dei tanto sbandierati steward a controllo dei varchi, che possono essere aggirati sia perche’ un solo addetto non e’ in grado di controllare tutto e tantomeno basta entrare da ingressi secondari e il gioco e’ fatto.”

“Cerchiamo risposte sull’attendibilita’ e la reale utilita’ di questa app, senza tralasciare un aspetto non secondario ovvero la spesa sostenuta per l’affidamento di questo servizio che si e’ dimostrato carente gia’ dall’inizio, e non gratuito, e su cui cercheremo di fa luce in commissione trasparenza. Siamo di fronte ai consueti bluff a cui ormai ci siamo abituati e a cui i romani non credono piu'”. Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Pietro Malara capogruppo in X municipio.