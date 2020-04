Fdi: ascoltate istanze associazioni categoria

Roma – “Questa mattina abbiamo tenuto una videoconferenza con le associazioni di categoria della nostra regione, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, Confapi, Ance, Confagricoltura, Coldiretti. Abbiamo analizzato la situazione degli artigiani delle partite iva e delle imprese ed e’ emerso, oltre alle criticita’ delle risorse da utilizzare, anche il problema dovuto alla incertezza di come si riaprira’, visto che ci sono norme e regole che lasciano adito e spazio a dubbi e interpretazioni. In questo caso c’e’ bisogno soprattutto di un lavoro di semplificazione, in modo da essere chiari su tanti aspetti, pensiamo ai dispositivi di protezione individuale, a quelli di distanziamento e agli interventi di sanificazione. In particolar modo, e’ importante reperire risorse che possano consentire di riaprire le attivita’ e gli esercizi, dopo circa due mesi di chiusura.”

“Purtroppo, e’ sempre piu’ evidente che al disastro dell’epidemia in termini sanitari, si sia affiancata una crisi economica senza precedenti, di proporzioni mai viste. E le istituzioni devono trovarsi pronte a sostenere le attivita’ in questa situazione di emergenza. Noi, nell’ambito del nostro ruolo e delle nostre competenze, ci faremo portavoce e rappresentanti delle proposte che abbiamo ascoltato anche oggi, al fine di portarle nei luoghi istituzionalmente preposti. Allo stesso tempo, continueremo ad ascoltare il tessuto produttivo della nostra regione e a breve incontreremo le parti sociali. Il nostro obiettivo e’ quello di ascoltare le istanze e le problematiche per cercare di fornire un contributo positivo allo scopo di trovare risposte utili e adeguate in questo momento, per il rilancio del nostro sistema produttivo”. Cosi’ in una nota il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia della Regione Lazio.