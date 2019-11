Fdi-Assotutela: Raggi imbarazzante, bene Righini

Roma – “Sul fronte rifiuti a Roma, la sindaca Raggi si sta dimostrando fallimentare e aleatoria. Siamo completamente d’accordo con il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Righini, che ieri in aula alla Pisana ha ben sottolineato come siano immense le responsabilita’ della Raggi, in qualita’ di prima cittadina della Capitale e della Citta’ Metropolitana, che hanno condotto all’attuale emergenza rifiuti. Un operato istituzionale nullo e incompetente, arricchito dalla passerella mediatica di ieri mattina in Consiglio regionale, dove Virginia Raggi si e’ recata, facendo il solito scaricabarile. Consigliamo alla sindaca di presenziare piuttosto a Palazzo Valentini, sede dell’ex provincia, dove in tre anni non si e’ praticamente mai fatta vedere: segno dell’inadeguatezza politica e amministrativa di una sindaca che adesso pretende di scaricare i problemi ambientali capitolini sulla sua provincia. Ma noi questo non lo permetteremo mai”. Cosi’, in una nota, il presidente di Assotutela ed esponente Fdi, Michel Emi Maritato, i dirigenti di Fratelli d’Italia, Federico Rocca e Amedeo Zamparelli, e la vicepresidente di Assotutela, Carol Maritato.