Fdi: attività sportive, va convocata commissione Pisana

Roma – “Abbiamo chiesto la convocazione urgente della Commissione competente in materia di Sport per affrontare in maniera decisa la crisi che vivono le attivita’ sportive. L’emergenza COVID-19 e i DPCM entrati in vigore per il contrasto all’emergenza Coronavirus, hanno previsto la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, oltre alle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo. Sono tanti gli impianti sportivi, sia pubblici che privati, le palestre, le piscine, ecc. che hanno subito pesantemente le misure restrittive imposte dai Decreti ministeriali e dalle Ordinanze regionali. Riteniamo necessario, quindi, discutere nella V Commissione su come intervenire per aiuti economici e di altro tipo a Societa’ e Associazioni sportive dilettantistiche, ad Enti di promozione sportiva, e ai collaboratori sportivi”. Lo dichiara, in una nota, il Gruppo Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.