Fdi in Aula contro ‘patto poltrona’ Pd-M5s: ‘no a inciucio’

Roma – Prima seduta di Assemblea capitolina dopo la pausa estiva ed e’ subito protesta da parte dei consiglieri di Fratelli d’Italia in Campidoglio, che sono saliti tra gli scranni della Giunta e hanno esposto sulla poltrona della sindaca Virginia Raggi cartelli contro il neo Governo giallorosso e il ‘patto della poltrona’ tra Pd e M5S. “Dopo la pausa estiva si ritorna in Aula in Campidoglio con tutto un altro scenario- ha detto il capogruppo di Fdi, Andrea De Priamo- Ci siamo lasciati con il Pd che faceva finta di fare opposizione ai Cinque Stelle e ci ritroviamo con i Cinque Stelle e il Pd che governano insieme l’Italia, senza che la sovranita’ popolare abbia dato loro un mandato, e anche in aula Giulio Cesare come in Regione Lazio fanno prove tecniche di inciucio. Fratelli d’Italia continuera’, come ha fatto in questi due anni, a fare opposizione. Forse siamo soli in quest’Aula, ma in compagnia, fuori di qui, di sempre piu’ romani”.