FdI: basta chiacchiere, vogliamo fatti da Governo e Magistratura

Roma – “Esprimiamo profondo cordoglio, sgomento e rabbia per la barbara uccisione del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Rega Cerciello nel compimento del proprio lavoro. Siamo vicini alla moglie, alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri con l’auspicio che sia subito attivata la procedura prevista per le vittime del dovere. Ci auguriamo che i colpevoli siano presto assicurati alla giustizia ma si ripropone drammaticamente il tema della sicurezza, della necessita’ di aumentare i controlli, di garantire piu’ uomini nel territorio e non avere in giro delinquenti che in Italia non ci dovrebbero stare. Basta chiacchiere, Fratelli d’Italia vuole i fatti. Dal governo e dalla magistratura”. Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari di Fratelli d’Italia e componenti delle commissioni Difesa di Camera e Senato Salvatore Deidda, Wanda Ferro e Isabella Rauti.