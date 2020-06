Fdi: blocco aumenti tariffe acqua, Cinque Stelle bocciano mozione

Roma – “Ancora una volta il M5S si tira indietro quando si tratta di approvare provvedimenti a favore delle famiglie romane, specie quelle piu’ disagiate. È il caso della bocciatura della mozione di Fratelli d’Italia che chiedeva al Sindaco di intervenire presso le Istituzioni competenti ed Acea Ato2 per far bloccare il cospicuo aumento dell’acqua che e’ retroattivo dal 1 gennaio 2019 e che, secondo gli studi compiuti da esperti dell’Anaci, l’associazione degli amministratori di condominio, l’aumento medio sarebbe del 13%.”

“Una vergogna a danno dei cittadini, perpetrata specie in questo periodo di emergenza sanitaria e di crisi economica, su un bene primario quale l’acqua che colpira’ le tasche soprattutto dei piu’ poveri e delle famiglie disagiate. Come Fratelli d’Italia continueremo nelle nostre battaglie a favore soprattutto delle fasce sociali piu’ deboli denunciando le continue contraddizioni dei grillini che ci auguriamo presto diventino soltanto un brutto ricordo per la citta’ di Roma”. Cosi’ in un comunicato gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, primo firmatario della mozione, Andrea De Priamo capogruppo ed i consiglieri comunali Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini.