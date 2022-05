Fdi: bocciata richiesta attuazione ordinanza chiusura campo Castel Romano

Roma – “Il Consiglio Municipale ha discusso una nostra Mozione con la quale si chiedeva l’attuazione della ordinanza dell’8 luglio 2020, a firma del presidente della Regione Lazio Zingaretti sulla ‘Attuazione delle azioni organizzative e funzionali per la chiusura definitiva del villaggio della solidarietà di Castel Romano e per la bonifica ed il ripristino dello stato dei luoghi all’interno del perimetro della Riserva Naturale Decima – Malafede’, che chiedeva a Roma Capitale di procedere alla completa attuazione per la chiusura definitiva del villaggio della solidarietà di Castel Romano e a richiedere anche fondi per la bonifica dell’intera area, cose fondamentali per restituire finalmente decoro, sicurezza e legalità ad un’area da troppo tempo abbandonata a se’ stessa.”

“Abbiamo semplicemente sollecitato l’amministrazione, visto che a distanza di due anni non si è data ancora completa attuazione, ma la maggioranza ha bocciato il documento per il solito approccio ideologico anziché pratico. Continueremo con determinazione e in ogni sede chiedendo di attuare velocemente quanto previsto dall’ordinanza esercitando azioni a tutela della salute pubblica e per impedire il protrarsi di reati ambientali”. Così in un comunicato i consiglieri di Fratelli d’Italia al Municipio Roma IX Eur De Juliis, Sordini, Alleori, Pasetti. (Agenzia Dire)