Fdi: Cinque Stelle bocciano mozione sostegno ambulanti

Roma – “Dispiace che il M5s abbia bocciato la nostra mozione che chiedeva alla giunta grillina di sostenere con azioni concrete il commercio su aree pubbliche, sia tramite l’annullamento dei tributi per il 2020 e riduzione per l’anno successivo, sia con richiesta di aiuto presso il governo. Un settore gia’ in sofferenza prima dell’emergenza sanitaria, che esercita la propria attivita’ spesso sotto le intemperie andando incontro alle esigenze delle fasce sociali piu’ disagiate, ma che continua ad essere abbandonato da Raggi e compagni.”

“Ai grillini evidentemente interessa il caos commerciale visto che non e’ stata accolta l’altra richiesta di combattere seriamente l’abusivismo commerciale, con marciapiedi che molto spesso sono invasi da lenzuola distese per terra o bancarelle piene di cianfrusaglia che, in molti casi, ostruiscono il normale transito dei pedoni, soprattutto alle persone con disabilita’ o ridotte capacita’ motorie ed alle mamme con passeggini. Oramai risulta chiaro a tutti che nel momento del bisogno i 5 Stelle si astengono lavandosi le mani come Ponzio Pilato”. Cosi’ in un comunicato gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, primo firmatario della mozione, Andrea De Priamo capogruppo e i consiglieri comunali Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini.