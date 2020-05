Fdi: Cinque Stelle nel caos su discarica Valle Galeria

Roma – “Sulla nuova discarica nella Valle Galeria gia’ martirizzata per quasi quaranta anni da Malagrotta, Fdi si e’ detto subito contrario. A quanto pare ora neanche in casa M5S sono veramente convinti della scelta fatta dagli ‘amici-nemici’ Raggi-Zingaretti. Ma il deferimento del consigliere regionale Cacciatore al collegio dei probiviri per aver contestato le scelte della giunta Raggi sul ciclo dei rifiuti, evidenzia ancora di piu’ le contraddizioni storiche dei 5Stelle.”

“Non avendo una visione condivisa, nati per distruggere, non riescono a governare e si dividono sui temi forti. In Regione votano con la maggioranza, ma anche contro, a volte il gruppo grillino alla Pisana palesa in Aula la sua divisione interna. Dai municipi al Parlamento sono preda di una profonda crisi di identita’. La base e’ in rivolta, il partito e’ pervaso da lotte intestine tra clan rivali di quadri, ogni giorno si formano nuove fazioni capeggiate da rappresentanti istituzionali che contestano i loro vertici a mezzo stampa o sui social”. Cosi’ in un comunicato i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia, Giancarlo Righini, Chiara Colosimo e il responsabile Enti Locali Fdi Roma, Federico Rocca.