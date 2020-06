Fdi: Cinque Stelle scoprono roghi tossici dopo 4 anni, ben svegliati

Roma – “Dopo che in quattro anni i 5 Stelle non hanno fatto nulla per contrastare i roghi tossici provenienti dai campi rom, adesso si svegliano con delle idee bislacche come l’acquisto dei droni e l’intervento dei Vigili in bicicletta, tanto per buttare fumo negli occhi dei romani a fine consiliatura. Anche grazie ai video che i comitati inviano ripetutamente alla Raggi, e’ ben nota la provenienza dei fumi, che tra l’altro sprigionano diossina molto nociva per la salute dei cittadini che sono costretti a tenere le finestre chiuse anche con il caldo e senza aria condizionata.”

“I grillini pero’ continuano a vivere sulla luna ed a negare l’evidenza dopo che in questi anni abbiamo presentato esposti, mozioni, interrogazioni ed accessi agli atti denunciando ripetutamente il dramma che vivono soprattutto coloro che abitano nei pressi degli insediamenti rom. I 5 Stelle dovrebbero comprendere che soltanto una forte volonta’ politica avrebbe potuto stroncare certi fenomeni odiosi per la popolazione, senza inventarsi altre perdite di tempo e risorse che si potrebbero utilizzare per altre criticita’ ugualmente non affrontate”. Cosi’ in un comunicato gli esponenti di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, i consiglieri Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni e il consigliere della Lista Civica per Giorgia Rachele Mussolini.