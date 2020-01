Fdi: commissariamento finito, Zingaretti non ha più scuse

Roma – “Finalmente una buona notizia per il sistema sanitario della nostra Regione. Dopo due anni di falsi annunci sull’uscita dal commissariamento, infatti questa volta sembrerebbe essere la volta buona. Un provvedimento che come Fratelli d’Italia siamo i primi a festeggiare anche perche’ ora la giunta Zingaretti non ha piu’ scuse. Ci aspettiamo quindi quel cambio di passo anche quello sempre annunciato ma mai attuato.”

“Per noi, infatti, l’uscita dal commissariamento significa riduzione delle liste d’attesa, aumento dei posti letto, riqualificazioni delle strutture sanitarie, riduzioni delle addizionali Irpef e Irap piu’ alte d’Italia. Senza considerare, infine, che lasciano perplessi che alcuni DCA molto recenti vadano nel senso opposto, come quello sull’assistenza domiciliare integrata. Insomma ora proporremo con ancora piu’ forza e’ nelle sedi deputate quell’idea di sanita’ che fino ad oggi e’ colpevolmente mancata e della quale ne hanno dovuto pagare il prezzo piu’ alto proprio i cittadini”. È quanto dichiara il gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.