Fdi: contro inciucio Pd-M5s siamo pronti ad occupare Aula Pisana

Roma – “Inciucio di governo anche alla Regione Lazio. Oggi in Consiglio regionale Fdi si opposto allo scandaloso scambio di favori tra la giunta Dem di Zingaretti e la stampella M5Stelle. Per ringraziare i Grillini del sostegno ricevuto sin qui, la maggioranza Dem ha accelerato scorrettamente i lavori d’aula, cancellando la discussione sugli Odg riguardanti la legge sul Caporalato, calendarizzata per oggi, al fine di velocizzare l’iter della legge sul compostaggio aerobico e premiare il nuovo alleato di governo. Un metodo arrogante e scorretto al quale Fdi si e’ opposto chiedendo e ottenendo la sospensione dei lavori, la riunione dei capigruppo e la successiva assicurazione del presidente del Consiglio che non sara’ piu’ adottata una simile procedura. Fdi resta presidio dei diritti delle opposizioni e se Pd e M5stelle continueranno a fare questi giochetti sporchi di potere, siamo pronti anche ad occupare l’aula”. Cosi’ in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo, Giancarlo Righini e Chiara Colosimo, consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia.