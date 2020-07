Fdi: da Leodori risposta balbettante su mascherine

Roma – “Ringraziamo la consigliera Chiara Colosimo per l’energico ed incisivo intervento nella question time di oggi e per aver tenuto alta l’attenzione sullo scandalo dell’approvvigionamento delle mascherine nella regione Lazio. Ovviamente non siamo per niente soddisfatti della balbettante e contraddittoria risposta del Vicepresidente Leodori che per l’ennesima volta, sull’argomento, viene alla Pisana e si espone a brutte figure. La realta’ dei fatti ci racconta che 13 milioni di euro dei cittadini laziali ancora oggi sono illegittimamente nelle tasche di qualche individuo che ha pensato bene, durante l’emergenza covid, di approfittare del momento per lucrare sulle spalle degli operatori sanitari”. Lo dichiara in una nota il Gruppo Fratelli d’Italia alla regione Lazio.