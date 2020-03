Fdi: D’Amato deve smentire reparto Covid a Cpo Ostia

Roma – “Quanto denunciato dal direttore del Secolo d’Italia, Storace, sull’intenzione della Regione Lazio di aprire un reparto Covid-19 all’interno del Cpo di Ostia sarebbe di una gravita’ inaudita. Invitiamo quindi l’assessore alla Sanita’ D’Amato a smentire quanto prima la notizia. Una decisione simile andrebbe contro ogni logica sanitaria e umana. Nella struttura di Ostia, infatti, sono ricoverati disabili a gravissimo rischio di contagio. Portare li pazienti positivi al coronavirus sarebbe come gettare benzina sul fuoco. In situazione drammatica come quella che stiamo vivendo una decisione simile, se fosse vera, sarebbe da denuncia alle autorita’”. È quanto dichiara il gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.