Fdi, De Priamo: con Michetti rinascita di Roma

Roma – “Oggi, insieme a Mariacristina Masi, presentiamo la nostra candidatura nella cornice di uno dei parchi dell’Eur. Vogliamo rappresentare l’impegno di Fratelli d’Italia a sostegno di Enrico Michetti per un cambiamento indispensabile per la capitale d’Italia che deve tornare ad essere all’altezza del suo nome, partendo dal tema delle competenze e delle risorse che ogni capitale merita di avere, a maggior ragione una splendida città come Roma, e portando avanti tutti i temi del nostro programma che sono legati ad un filo conduttore ovvero quello della riqualificazione e della rinascita di Roma”. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa Dire Andrea De Priamo, capolista di Fratelli d’Italia per Michetti sindaco alle elezioni comunali di Roma Capitale, nell’evento di apertura della campagna elettorale all’Eur.