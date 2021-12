Fdi, De Priamo-Ghera: prematuro togliere catenelle su autobus Atac

Roma – “Vista la fase di recrudescenza dell’epidemia di Covid 19 e considerato l’aumento dei flussi d’utenza generato dalle compere natalizie, riteniamo che l’Atac possa riconsiderare la decisione di togliere le catenelle dissuasori in prossimità della cabina di guida. Per evitare gli ammassamenti sui Bus e limitare il rischio di contagio, si possono prendere in considerazione altre soluzioni.”

“Come mettere in strada un maggiore numero di vetture, anche ricorrendo a mezzi privati, effettuare corse più frequenti, garantire quotidiane sanificazioni dei mezzi a tutela del personale viaggiante e dei passeggeri”. Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio e Andrea de Priamo, consigliere di Fdi al Comune di Roma.