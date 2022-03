Fdi, De Priamo: maggioranza boccia nostra proposta su Consiglio dei Giovani

Roma – “Oggi la maggioranza di Gualtieri, in Commissione Politiche Sociali, ha bocciato la proposta di delibera sul Regolamento istitutivo del Consiglio dei Giovani di Roma Capitale, presentato da Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina”. Così il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, primo firmatario della proposta.

“La nostra proposta è supportata dalla normativa nazionale e da una legge della Regione Lazio e prevede la possibilità di istituire il Consiglio Comunale dei Giovani, con una importante funzione consultiva e propositiva di iniziative da portare in Assemblea Capitolina su materie importanti quali Cultura e Istruzione, Sociale, Ambiente e Territorio e Formazione e Lavoro.”

“Il Consiglio dei Giovani, a nostro avviso, rappresenterebbe un validissimo strumento di partecipazione e di responsabilizzazione dei giovani romani, oltre che un efficace collante tra le istituzioni comunali e i giovani, in un’epoca storica in cui la disaffezione dei giovani alla cosa pubblica ha raggiunto l’apice. Inspiegabilmente la Commissione ha espresso parere negativo alla proposta.”

“A questo punto ci chiediamo se la Giunta Gualtieri intenda usare solo strumenti repressivi per affrontare tematiche importanti quali il disagio giovanile, la malamovida o la carenza di spazi aggregativi, oppure se intenda mettere in campo strumenti di partecipazione attiva e di un positivo protagonismo giovanile per raccogliere le istanze e le necessità direttamente dagli stessi attori di età compresa tra i 15 e i 21 anni.”

“Auspichiamo che in Assemblea Capitolina la nostra proposta possa essere valutata diversamente- conclude De Priamo- e per offrire strumenti di supporto ai giovani siamo disposti a un dialogo costruttivo anche attraverso emendamenti proposti dalla maggioranza e un confronto aperto e trasversale su una tematica fondamentale quale quello del benessere e della crescita sana e responsabile dei nostri giovani”. (Agenzia Dire)