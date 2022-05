Fdi, De Priamo: rivedere viabilità via del Tritone e tunnel Cavalleggeri

Roma – “Dopo i lavori di rifacimento con l’ampliamento della superficie dei marciapiedi e il conseguente notevole restringimento delle corsie destinate ad autoveicoli e bus, come avevano previsto via del Tritone è diventata un nuovo girone dell’inferno”. Lo dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, Presidente della Commissione Trasparenza.

“Il restringimento della carreggiata destinata alla circolazione veicolare, che crea un vero e proprio imbuto, e la pesante riduzione di stalli per il parcheggio ha appesantito enormemente il traffico e sta creando notevoli difficoltà anche agli operatori del trasporto pubblico e agli operatori di taxi, rendendo il tratto tra piazza san Silvestro e Piazza Barberini di fatto impraticabile.”

“Inoltre la creazione ciclabili all’interno del tunnel Cavalleggeri, che tra l’altro sarebbero poco utilizzate e lasciano serissimi e fondati dubbi sulla sicurezza, ha determinato una congestione del traffico nella zona del lungotevere Gianicolense e piazza della Rovere. Per avere chiarimenti e chiedere urgenti interventi di miglioramento sulla viabilità dei due punti di via del tritone e piazza della Rovere presenteremo una interrogazione in Assemblea Capitolina”. (Agenzia Dire)