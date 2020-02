Fdi: De Vito deve bloccare decisione Sala stampa e Carroccio a staff Sindaca

Roma – “In merito alla paventata destinazione per almeno sei mesi della Sala stampa e della Sala del Carroccio all’ufficio stampa e allo staff della sindaca abbiamo chiesto al presidente De Vito di attivarsi per bloccare questa decisione che, se confermata, rappresenterebbe una violazione dei diritti della stampa e dei cittadini. La Sala stampa del Campidoglio rappresenta infatti un presidio fondamentale per tutte le agenzie di stampa, cosi’ come Sala del Carroccio viene invece usata per conferenze stampa dei gruppi, convegni e per incontri con delegazioni di cittadini.”

“Non discutiamo ovviamente la necessita’ di svolgere lavori negli uffici capitolini ma pensiamo che sia possibile trovare altri spazi senza togliere importanti presidi di comunicazione e partecipazione. La Raggi rispetti la citta’ e trovi una soluzione piu’ adeguata, evitando la consueta approssimazione come nella vicenda della sede dei gruppi di via del Tritone”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, e Francesco Figliomeni vicepresidente dell’Assemblea capitolina.