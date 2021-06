Fdi, Ghera: Zingaretti deve prorogare termini scadenza tassa automobilistica

Roma – Una interrogazione urgente a risposta scritta all’indirizzo del presidente dell’Assemblea regionale, è stata inoltrata questa mattina dal capogruppo di FDI in Regione Lazio, Fabrizio Ghera, “per sapere se si intendano assumere provvedimenti tesi a prorogare le scadenze dei pagamenti della tassa automobilistica, prevendendo nel contempo a un nuovo termine di scadenza almeno al 30 settembre 2021 per il versamento da parte dei contribuenti delle somme dovute per l’anno corrente, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, nonché di consentire la regolarizzazione relativa all’anno 2020 per coloro che non hanno provveduto al pagamento nei termini, senza applicare sanzioni ed interessi”.

“In tale contesto- prosegue Ghera- alle Regioni compete la riscossione della tassa automobilistica ed al riguardo alcune Regioni hanno adottato misure di supporto ai contribuenti prorogando le scadenze dei pagamenti previsti per questo anno in relazione a detta tassa. Non vorremmo assistere a cittadini di Regioni di serie A e altri di serie B”.