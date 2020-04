Fdi Lazio: ritorno a pratica religiosa va consentita

Roma – “Abbiamo scritto al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per chiedergli di predisporre quanto necessario per consentire un rapido ritorno alla possibilita’ di praticare liberamente la propria fede. La liberta’ religiosa e’ un diritto che si fonda sulla dignita’ della persona stessa. Riteniamo che tale liberta’ possa contribuire e aiutare le persone anche ad adempiere e svolgere con maggiore responsabilita’ i doveri nella vita sociale, oltre a fornire quel conforto dell’anima, cosi’ necessario in questo particolare momento”. Cosi in una nota il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione Lazio.