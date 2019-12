FdI: M5S si spacca si spacca su mozione blocco Ztl presentata da loro stessi

Roma – “Colpo di scena in Assemblea capitolina con il M5S che si e’ spaccato a meta’ in occasione della votazione della mozione presentata dallo stesso Movimento che, per il periodo natalizio fino al termine dei saldi invernali, impegna la giunta Raggi a sospendere l’estensione della chiusura della Ztl alle ore 19 e le altre iniziative di pagamento della sosta per vari residenti di Roma”.

“Pur valutando il provvedimento molto timido visto che e’ previsto soltanto per un breve periodo, come Fratelli d’Italia lo abbiamo sottoscritto e sostenuto anche per far emergere le crepe nella maggioranza grillina, con meta’ dei consiglieri 5 Stelle che non ha appoggiato la mozione presentata dai loro stessi colleghi di ventura e’ che e’ stata approvata grazie ai voti determinanti delle opposizioni. Con la prolungata chiusura della metro ed i provvedimenti assurdi sulla Ztl e sul pagamento della sosta, i grillini stanno dando il colpo di grazia alle attivita’ commerciali sempre piu’ in sofferenza per colpa delle disastrose politiche pentastellate”.

“La Raggi sospenda la sperimentazione e prenda atto che sulle questioni piu’ spinose non ha una maggioranza e rassegni le dimissioni”. È quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo, capogruppo, e i consiglieri Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, nonche’ Rachele Mussolini della lista civica Con Giorgia.