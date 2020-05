Fdi: mascherine, subito Consiglio straordinario

Roma – “Una delegazione di Fratelli d’Italia ha incontrato questa mattina, presso la sede della giunta, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. I rappresentanti di Fdi hanno ribadito al Governatore la necessita’ della convocazione urgente di un consiglio straordinario per affrontare le tematiche riguardanti le emergenze dovute al coronavirus, con particolare attenzione alla trasparenza sul caso mascherine e le politiche economiche da intraprendere a favore delle imprese del territorio che stanno attraversando una crisi senza precedenti.”

“Il Gruppo di FdI ha preso atto della disponibilita’ dimostrata dal presidente Zingaretti e auspica quanto prima la convocazione dell’Aula, considerando fin da ora inopportuna la riunione fissata per giovedi’ prossimo dove all’ordine del giorno e’ prevista solo la discussione sulle modifiche al regolamento del consiglio regionale che di fatto allungherebbe la quarantena del consiglio regionale e delle commissioni che da oltre due mesi si svolgono esclusivamente in via telematica”. E’ quanto dichiarano il capogruppo regionale di FdI, Fabrizio Ghera, e il coordinatore regionale di FdI, Paolo Trancassini.