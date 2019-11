Fdi, Maselli: ringrazio Meloni per giornata importante

Roma – “Oggi con l’ingresso in Fratelli d’Italia e’ stata per me una giornata molto importante. Per questo voglio innanzitutto ringraziare l’On. Giorgia Meloni per le splendide parole che ha speso nei miei confronti e tutta la classe dirigente di Fdi, in particolare il capogruppo alla Camera On. Francesco Lollobrigida, il vicepresidente della Camera On. Fabio Rampelli, il coordinatore del Lazio On. Paolo Trancassini, il presidente della Federazione dei Circoli di FdI della provincia di Roma On. Marco Silvestroni, il coordinatore romano Massimo Milani, il gruppo regionale, il gruppo consiliare in Campidoglio e quello della citta’ metropolitana. Voglio poi ringraziare l’On. Raffaele Fitto per il prezioso lavoro che ha fatto in questi anni e un ringraziamento speciale all’amico Luciano Ciocchetti perche’ se nel Lazio abbiamo una ‘comunita’ politica’ importante e’ grazie alla sua passione e al suo costante impegno. Ringrazio infine tutti gli eletti e i quadri del Lazio a noi vicini: Ignazio Cozzoli, Giovanni Libanori, Franco Federici, Roberto Martino, Stefano Eleuteri, Gianfranco Bafundi, Francesco Smedile, Gino Alleori”. Lo dichiara il consigliere regionale di Fdi, Massimiliano Maselli.