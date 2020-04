Fdi: mondo sport e associazioni vanno sostenute

Roma – “Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio ha tenuto oggi un incontro in video conferenza con diversi rappresentanti del mondo dello sport, operatori, Associazioni e Societa’ Sportive Dilettantistiche, nonche’ Enti di Promozione Sportiva per fare il punto sulle misure da adottare in questo specifico settore, tra i piu’ colpiti dall’emergenza sanitaria. Facciamo nostre la preoccupazioni che provengono dagli operatori dello sport rispetto allo scenario che si prospetta nella cosi’ detta seconda fase che se non accompagnato da misure e interventi concreti rischia di prolungare e di aggravare la situazione di crisi attuale.”

“Abbiamo per questo ritenuto di avviare un confronto per costruire in modo condiviso alcune proposte da avanzare al Presidente Zingaretti nell’ambito della manovra di revisione del bilancio regionale. Riteniamo assolutamente prioritaria l’istituzione di un fondo per aiutare le realta’ dello sport di base a sostenere i costi per la locazione delle strutture destinate alla pratica sportiva, nonche’ specifici provvedimenti per annullare i canoni di concessione a carico delle Associazioni delle Societa’ sportive che gestiscono gli impianti pubblici fino al mese di dicembre e di prorogarne la durata di almeno un anno rispetto alla naturale scadenza.”

“Inoltre, sono necessarie adeguate misure per sostenere la programmazione della riapertura delle attivita’ sportive (non appena sara’ concretamente possibile) con particolare attenzione alle associazioni dilettantistiche che in questo ambito sono le piu’ danneggiate dall’epidemia. Avanzeremo, pertanto, proposte in favore del mondo sportivo per richiamare l’attenzione dell’amministrazione regionale su un settore cruciale che in questa fase e’ completamente dimenticato dalle Istituzioni”. È quanto dichiara in una nota il Gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.