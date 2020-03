Fdi: Nomentana Hospital e Casa Riposo Nerola errore Regione Lazio

Roma – “Fdi chiede l’immediato commissariamento della Asl Rm 5, date le evidenti le gravissime responsabili del direttore generale. In primo luogo, per il grande ritardo con cui ha disposto l’intervento nella Casa di Riposo di Nerola, perdendo tempo decisivo nel contrasto alla diffusione del virus e in seguito, per la superficialita’ con cui ha approvato la scelta di fare del Nomentana Hospital un presidio Covid19, nonostante nella struttura fossero ricoverati pazienti in eta’ avanzata, particolarmente vulnerabili al virus e la struttura non fosse mai stata attrezzata completamente.”

“Condanniamo il vergognoso sciacallaggio attuato in queste ore dai consiglieri di opposizione al Comune di Fontenuova che mentendo, tentano di attribuire la decisione del trasferimento dei pazienti anziani da Nerola al sindaco Presutti, quando tutti sanno che e’ stato disposto da Zingaretti, dall’assessore D’Amato e dal direttore della Asl Santonocito dagli stessi nominato”. Cosi’ in un comunicato il gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.