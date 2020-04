Fdi: Nomentana Hospital non idoneo a gestire emergenza

Roma – “Il Nomentana Hospital non e’ struttura idonea alla gestione dell’emergenza Covid-19, come gia’ evidenziato da Fdi sin dal 26 marzo e come sostiene la stessa struttura, che oggi in un comunicato accusa la Regione e la Asl di non aver mantenuto gli impegni presi quando ha trasferito i pazienti covid-positivi da Nerola, a parte poche decine di tamponi e due infermiere (per meno di una settimana di servizio prestato) a fronte dei 350 pazienti ricoverati.”

“Colpisce negativamente l’inoperativita’ del presidente Zingaretti e dell’assessorato alla sanita’, che persistono sulla discutibile strada intrapresa ignorando anche il duro comunicato dei sindacati CGIL CISL E UIL, che hanno denunciato il totale abbandono del personale all’interno della struttura da parte delle autorita’ regionali. Ricordiamo inoltre che a seguito delle polemiche dei giorni scorsi, sono state inoltrate richieste formali al presidente Zingaretti e all’assessore alla sanita’ D’Amato, esigendo risposte concrete circa la messa in sicurezza della struttura e la fornitura dei dispositivi di protezione indispensabili a preservare dal contagio medici e sanitari.”

“A questo nostro allarme la Regione Lazio non ha risposto, di conseguenza giustamente, il sindaco di Fonte Nuova Piero Presutti, ha emesso un’ordinanza in cui obbliga la Regione e la ASL Roma 5 ad eseguire controlli e tamponi a tappeto in tutta la struttura su pazienti, operatori sanitari e altro personale, esposti al rischio di contagio. A sostegno dei medici impegnati e della cittadinanza di Fontenuova, Fratelli d’Italia ribadira’ in Commissione Sanita’ l’urgenza di un tempestivo intervento che risolva l’emergenza in atto al Nomentana Hospital. A questo proposito suggeriamo a tutti coloro che nei giorni scorsi hanno sferrato inutili attacchi contro l’amministrazione comunale, di concentrarsi nel richiedere con la stessa veemenza risposte chiare e concrete a coloro che li rappresentano in Regione Lazio”. Cosi’ in un comunicato Giancarlo Righini, consigliere regionale di Fdi alla Regione Lazio, Micol Grasselli consigliere di Fdi alla Citta’ Metropolitana.