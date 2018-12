FdI: non normale case Ater ed Erp senza riscaldamenti

Roma – “Da giorni stiamo ricevendo numerose lamentele da parte di cittadini che vivono nelle case Ater ed Erp, in particolare dei quartieri Tor Tre Teste, Centocelle, Torre Spaccata e Collatino, che purtroppo si trovano a stare senza riscaldamenti che, in un periodo invernale caratterizzato anche da forti piogge, non e’ certo una situazione ottimale”. Lo dicono in una nota gli esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni, vicepresidente dell’Assemblea capitolina, e Pamela Strippoli consigliere in VI Municipio.

“Abbiamo predisposto diverse note agli organi preposti dell’Amministrazione, per chiedere di intervenire immediatamente per mettere in funzione le caldaie ed i relativi termosifoni- spiegano- Vogliamo ricordare inoltre che all’interno di queste palazzine sono presenti diversi disabili, bambini e persone anziane che necessitano in particolare di riscaldamenti accesi”.

“Non e’ ammissibile che amministrazioni, capitolina e regionale, siano silenti su una situazione cosi’ delicata, che anche ieri abbiamo denunciato nello specifico delle scuole- concludono- dove gli studenti sono costretti a seguire le lezioni al freddo, chiediamo quindi che si prendano provvedimenti immediati che portino alla risoluzione anche in giornata”.